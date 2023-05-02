Жители Новинок и Кусаковки остались без света 2 мая. Фото: Артем КИЛЬКИН

Поселок Новинки и деревня Кусаковка остались без электричества 2 мая. Свет в домах местных жителей погас в 6 утра по причине проведения плановых работ, сообщается на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

По информации ведомства, сегодня в течение дня будут проводиться профилактические работы на системах ЖКХ, электроснабжение Новинок и Кусаковки будет восстановлено к 17 часам.

В Нижнем Новгороде сегодня отключат горячую воду в доме №5а на улице Красных Зорь и в домах №146 и 199 на Московском шоссе. Воды не будет всего два часа, с 11 до 13 часов.