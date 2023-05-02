Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 мая 2023 5:54

Жители Новинок и Кусаковки остались без света 2 мая

Здесь проводятся плановые работы
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Жители Новинок и Кусаковки остались без света 2 мая.

Жители Новинок и Кусаковки остались без света 2 мая.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Поселок Новинки и деревня Кусаковка остались без электричества 2 мая. Свет в домах местных жителей погас в 6 утра по причине проведения плановых работ, сообщается на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

По информации ведомства, сегодня в течение дня будут проводиться профилактические работы на системах ЖКХ, электроснабжение Новинок и Кусаковки будет восстановлено к 17 часам.

В Нижнем Новгороде сегодня отключат горячую воду в доме №5а на улице Красных Зорь и в домах №146 и 199 на Московском шоссе. Воды не будет всего два часа, с 11 до 13 часов.