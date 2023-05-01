Девушка на самокате сбила ребенка в Нижнем Новгороде. Фото: телеграм-канал «ДТП и происшествия Нижний Новгород».

Девушка на самокате сбила ребенка в Сормовском районе в Нижнем Новгороде. Видео происшествия опубликовали очевидцы в телеграм-канале «ДТП и происшествия Нижний Новгород».

На опубликованном видеоролике видно, как девушка каталась на электросамокате на большой скорости, повернула и врезалась в маленькую девочку.

После инцидента девушка поднялась и просто ушла. Рядом стоящие дети попытались поднять ребенка, но девочка была без сознания.

«Комсомольская правда» направила запрос в ГУ МВД для уточнения обстоятельств.