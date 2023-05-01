Три человека попали в ДТП на внедорожнике в Воротынском районе. Фото: пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

Три человека попали в ДТП в Воротынском районе, в результате машина съехала в кювет и перевернулась, есть пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

Как известно, рано утром 1 мая 46-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля SsangYong, не справилась с управлением и улетела на обочину. В результате машина съехала в кювет и несколько раз перевернулась. В машине было еще два пассажира.

Водителя и пассажиров доставили в Лысковскую ЦРБ с травмами различной степени. По предварительной информации, причина ДТП – сон за рулем.