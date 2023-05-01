Жители Дзержинска смогут поучаствовать в массовом велопробеге 20 мая Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Дзержинска откроют велосезон и поучаствуют в массовом велопробеге 20 мая. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Дзержинск.

Подобное мероприятие проводят в городе уже в десятый раз. Организаторами выступит молодежное движение «ВелоДзержинск» при поддержке городской администрации. Протяженность маршрута составит 23 километра.

Сбор велосипедистов будет утром на площади Дзержинского. Далее они поедут по проспекту Ленина, улицам Попова, Максима Горького, Черняховского, Речному шоссе и до Шуховской башни. Финиш запланирован в загородном клубе «Ранчо 636».

Участниками смогут стать все жители старше 14 лет. На протяжении всего маршрута безопасность будет обеспечивать колонна ГИБДД.