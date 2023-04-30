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НовостиОбщество30 апреля 2023 11:30

Глеб Никитин поздравил сотрудников пожарной охраны с профессиональным праздником

30 апреля отмечается день пожарной охраны
Елизавета КОПЫЛОВА
Глеб Никитин поздравил сотрудников пожарной охраны с профессиональным праздником

Глеб Никитин поздравил сотрудников пожарной охраны с профессиональным праздником

Фото: Олег ЗОЛОТО

Глеб Никитин поздравил нижегородских пожарных с Днем пожарной охраны, который отмечают 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

-В России с ее традициями деревянного зодчества и богатыми лесными угодьями борьба с огнем всегда играла особую роль. От оперативности и профессионализма наших пожарных зависит сохранение самого главного – человеческих жизней, - обратился губернатор.

Глеб Никитин отметил, что пожарная служба в Нижегородской области постоянно развивается. Специалисты постоянно совершенствуют свои профессиональные навыки, материальная база повышается, а новые технологии постоянно внедряют в пожарную охрану.

-Но главным залогом нашей безопасности остается ваше мужество и отвага! – делится глава Нижегородской области.