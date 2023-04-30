Приревновал к подруге: житель Кстова заколол своего нового знакомого Фото: Иван МАКЕЕВ

Жуткая история произошла на днях в Кстове Нижегородской области – здесь местный житель подозревается в убийстве мужчины на почве ревности. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области

По данным следствия, 27 апреля в квартире на проспекте Победы в городе Кстово вспыхнула ссора между обвиняемым и его новым знакомым. Все началось того, что нападавший мужчина приревновал друга к своей сожительнице. В результате он набросился на него с ножом и ранил его. От полученных ранений 42-летний мужчина скончался. Сам нападавший сразу скрылся с места преступления.

- В настоящее время он уже задержан, - рассказали следователи. – Он признался в содеянном.

В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.