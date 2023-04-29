Нижегородский мясокомбинат присоединился к нацпроекту «Производительность труда». Фото: Мария АНАНОВА

Чернышихинский мясокомбинат, расположенный в Кстовском районе, присоединился к национальному проекту «Производительность труда». Завод стал 34-м по счету пищевым производством, которые внедряют бережливые технологии в своей работе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- «Чернышихинский мясокомбинат» является крупным производителем мясной продукции. Компания обеспечивает работой более 700 жителей Кстовского района. Важно, чтобы такие компании включались в нацпроект, потому что бережливые технологии не только помогают увеличить выработку и повысить выручку, но и улучшают условия труда на производстве, – отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Нацпроект «Производительность труда» призван обеспечить ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях. Так, например, после внедрения бережливых технологий «Шахунское молоко» увеличило выработку продукции на 20%, а на Дзержинском хлебозаводе этот показатель превысил 30%.