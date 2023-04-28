Специалисты МЧС рассказали, где можно жарить шашлыки в Нижегородской области

Мясо на мангале. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 20 апреля в Нижегородской области действует особый противопожарный режим, в связи с этим жителям запрещается разводить костры и сжигать мусор в лесах и в населенных пунктах. Под запретом также использование приспособлений для приготовления пищи на углях. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области Сергей Лягин на пресс-конференции 28 апреля.

– Жарить шашлыки на даче, в саду и огороде можно, но только при соблюдении правил безопасности, – пояснил специалист МЧС.

Мангалы или жаровни необходимо устанавливать в пяти и более метрах от ближайших домов или других построек. В радиусе двух метров от шашлычной зоны не должно быть горючих материалов, мусора и сухой травы.

– Запрещается оставлять мангалы без присмотра до полного прекращения горения или тления углей, – уточнил полковник внутренней службы. – Взрослым также не стоит допускать бесконтрольного нахождения детей вблизи мангалов.