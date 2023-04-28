В три раза выросло число пожаров из-за возгорания сухой травы в Нижегородской области

Чаще всего подобные пожары возникают по вине человека. Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала весны 2023 года в Нижегородской области зафиксировали 331 пожар, связанный с возгоранием травы и сухой растительности – это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда их произошло всего 103. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области Сергей Лягин на пресс-конференции 28 апреля.

– Площадь, пройденная огнем при таких пожарах, составила более 383 гектар — это в 14,5 раз больше, чем за аналогичный период 2022 года, – уточнил полковник внутренней службы.

86 пожаров, связанных с горением травы, зафиксировали на территории населенных пунктов, ещё 34 подобных пожара произошли на землях сельскохозяйственного назначения и 26 случаев около водного фонда.

Так, с начала текущего года было 13 случаев перекидывания огня с травы на строения. В результате подобных ЧП огнем уничтожено и повреждено 14 домов, в частности 8 нежилых, 5 садовых и один жилой дом. Также из-за загоревшейся травы был травмирован один человек. Ещё сгорело 4 надворные постройки, 3 бани, 2 забора, 2 бесхозных строения, а также одна веранда, одна бытовка и один снегоболотоход.

Чаще всего подобные пожары возникают по вине человека: из-за незнания и несоблюдения мер пожарной безопасности, а где-то и умышленных действий, приводящих к тяжелым последствиям.