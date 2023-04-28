67 нижегородцев погибло на пожарах с начала 2023 года

В 2023 году зарегистрировано семь пожаров с групповой гибелью людей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2023 года в Нижегородской области произошло 1 645 пожаров. В них погибло 67 человек. Еще 82 получили различные травмы. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области Сергей Лягин на пресс-конференции 28 апреля.

– В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество техногенных пожаров увеличилось на 405 пожаров или 32,5%, травмированных стало больше на 14 человек или 20,5%, – уточнил полковник внутренней службы.

В 2023 году зарегистрировано семь пожаров с групповой гибелью людей. Погибших насчитывается 14.

754 пожара произошли в жилищном секторе, 438 случаев пришлись на места открытого хранения материалов. Ещё 123 случая – это сгоревший транспорт.

Основной причиной пожаров в жилых домах спасатели называют неосторожное обращение с огнём (652 случая), замыкание проводки и неисправное электрооборудование (382 случая), а также неисправность печей и дымоходов (219 случаев).