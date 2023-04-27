18,8 тысячи человек с ВИЧ проживают в Нижегородской области Фото: Олег Укладов

18,8 тысячи человек проживают с положительным ВИЧ-статусом в Нижегородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

27 апреля в Самаре состоялось мероприятие, в ходе которого регионы ПФО представили результаты работы по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции.

Мелик-Гусейнов отметил, что заболеваемость ВИЧ в Нижегородской области составляет всего 5,5% от всех случаев заболеваемости в ПФО. Это хороший результат, ведь ежегодно тестирование на ВИЧ проходят более одного миллиона человек.

Также министр рассказал, что из всех заболевших 92,1% имеют практически нулевую вирусную нагрузку.

- Тем не менее, важно беречь свое здоровье и не подвергать его риску. Наиболее уязвима сейчас возрастная категория 30-50 лет, - рассказал он.