Более 20 направлений полетов будет доступными нижегородцам на майские праздники Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

21 направление будет доступно для нижегородцев на майские праздники. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта имени В.П.Чкалова.

На майские праздники жители Нижнего Новгорода могут спланировать свои поездки в 15 городов России и шесть заграницу. Известно, что перелеты будут осуществляться в такие города, как Астрахань, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Минеральные Воды, Москва, Мурманск, Новосибирск, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Сочи, Уфа и Челябинск.

За рубеж нижегородцы могут поехать в Анталью, Минск, Ереван, Ташкент, Стамбул и Шарм-Эль-Шэйх.

16 авиакомпаний выполнят рейсы для жителей.

- Среди особенностей разлета в майские праздники – начало выполнения рейсов из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург авиакомпанией Smartavia и старт регулярных ежедневных перелетов у Аэрофлота в Анталью, - отметила пресс-служба аэропорта.

Стоит отметить, что полеты в Турцию будет осуществлять сразу пять авиакомпаний - Аэрофлот, Red Wings, Corendon Airlines, SouthWind и AZUR air.