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НовостиТуризм26 апреля 2023 10:50

Более 20 направлений полетов будет доступными нижегородцам на майские праздники

Шесть вылетов будут международные
Елизавета КОПЫЛОВА
Более 20 направлений полетов будет доступными нижегородцам на майские праздники

Более 20 направлений полетов будет доступными нижегородцам на майские праздники

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

21 направление будет доступно для нижегородцев на майские праздники. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта имени В.П.Чкалова.

На майские праздники жители Нижнего Новгорода могут спланировать свои поездки в 15 городов России и шесть заграницу. Известно, что перелеты будут осуществляться в такие города, как Астрахань, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Минеральные Воды, Москва, Мурманск, Новосибирск, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Сочи, Уфа и Челябинск.

За рубеж нижегородцы могут поехать в Анталью, Минск, Ереван, Ташкент, Стамбул и Шарм-Эль-Шэйх.

16 авиакомпаний выполнят рейсы для жителей.

- Среди особенностей разлета в майские праздники – начало выполнения рейсов из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург авиакомпанией Smartavia и старт регулярных ежедневных перелетов у Аэрофлота в Анталью, - отметила пресс-служба аэропорта.

Стоит отметить, что полеты в Турцию будет осуществлять сразу пять авиакомпаний - Аэрофлот, Red Wings, Corendon Airlines, SouthWind и AZUR air.