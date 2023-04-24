24 дома хотят снести на Автозаводе ради современной застройки

Сейчас здесь расположены старые двух- и трехэтажные дома. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Более 20 домов хотят снести в Автозаводском районе для строительства современных домов в рамках комплексного развития территории. Такое решение поддержал архитектурный совет при минграде Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Речь идет о территории рядом со стадионом «Северный» в одноименном микрорайоне. Участок расположен в границах улиц Дьяконова, Борская, Львовская, Дворовая и проспект Бусыгина. Сейчас площадь застроена двух- и трехэтажными старыми домами – они хоть и не имеют статуса аварийных, но давно нуждаются во внимании, поскольку уровень их износа превышает 70%. Кстати, именно здесь ведется строительство двух домов под расселение ветхого и аварийного фонда – в одном из них дадут квартиры жильцам дома №17 с улицы Краснодонцев, которые лишились жилья после взрыва газа.

- Проектное решение комплексного развития территории предполагает расселение 24 многоквартирных домов. На их месте запланировано строительство 15 домов высотой от 5 до 12 этажей. Кроме того, планируется строительство школы на 1 050 мест и многоуровневого гаража-стоянки открытого типа, что обеспечит реализацию концепции «двор без машин», - рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Прежде всего будет проведен опрос жителей окрестных домов – если кто-то из них откажется от расселения, дом будет исключен из плана, а сам план – скорректирован.