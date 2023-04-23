Вспышка кори может случиться в Нижегородской области в майские праздники Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нижегородцы могут заразиться корью в майские праздники. Такие прогнозы подтвердила замглавы регионального Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова.

Наталья Садыкова отмечает, что в марте в Нижегородской области был зарегистрирован случай заражения корью. Она считает, что в связи с майскими праздниками риски заболеть этой инфекцией могут вырасти.

- Тем не менее, риски завоза кори на территорию Нижегородской области все еще присутствуют. Во-первых, потому что имеются очаги инфекции как нашей стране, так и за рубежом. Во-вторых, впереди майские праздники, отпуска! Активизируются туристические потоки как наших, так и иностранных граждан, - отмечает Наталья.

Однако эпидемии заболевания не ожидается. Возможно, возникнут вспышки или небольшие очаги распространения инфекции.