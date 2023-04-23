Легковой автомобиль сгорел вечером 22 апреля в Нижнем Новгороде. Фото: телеграм-канал "Нижний Новгород. Без цензуры"

Легковой автомобиль Фольксваген Поло загорелся в Канавинском районе вечером 22 апреля. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- Вчера вечером поступила информация о том, что на улице Канавинской около дома №6 горит легковой автомобиль, - рассказали в ведомстве.

На место происшествия сразу выехали пожарные. Автомобиль обгорел на площади два квадратных метра.

- Причина - неисправность механизмов транспортного средства, - сообщают в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

При тушении пожара было задействовано 6 сотрудников и одна единица техники. Пожар удалось ликвидировать, пострадавших и погибших нет.