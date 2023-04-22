Нижегородских музыкантов пригласили участвовать в джазовом фестивале в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нижегородских джазовых исполнителей пригласили принять участие в фестивале, который состоится в Москве в июне. Об этом сообщили организаторы.

Сам фестиваль проводит фонд поддержки и развития музыкального искусства Игоря Бутмана при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Заявку на участие нужно подать в онлайн формате до 30 апреля на сайте фестиваля.

- В 2023 году мы повторим этот успешный опыт и проведем второй Всероссийский конкурс молодежных джазовых коллективов. Прием заявок завершится в Международный день джаза, 30 апреля, не упустите шанс заявить о себе! – заявил Народный артист России Игорь Бутман.

Участниками могут стать студенческие и профессиональные коллективы. После прослушивания будут отобраны 100 коллективов, которые выступят на концертах Московского джазового фестиваля. Он пройдет с 19 по 25 июня в Москве.