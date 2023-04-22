Нашествие клопов в Нижнем Новгороде связано с нарушением экосистемы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нашествие клопов в Нижнем Новгороде может быть связано с нарушением экологической системы. Об этом сообщил нижегородский эколог Асхат Каюмов, сообщает «ФедералПресс».

В последнее время жители Нижнего Новгорода стали замечать, что на окнах, сетках и подоконниках стали появляться маленькие жучки. Нижегородцы обеспокоены за свои квартиры и рассаду на даче, ведь жуки появились сразу в нескольких районах города.

Эколог Астах Каюмов связывает нашествие насекомых с изменением экологической системы. Он заявляет, что сейчас для них благоприятные условия, так как из-за нарушений пищевой цепочки клопов не едят птицы и жужелицы.

Специалист отмечает, что насекомые безвредные и опасаться их не стоит.

- Рассада – это не их профиль. Не думаю, что она может их заинтересовать. Дачники могут спать спокойно, никакой опасности эти насекомые не представляют, - рассказал эксперт.

Эколог поделился также, что устранить клопов, побрызгав на них водой, не получится. Через время они сами исчезнут.