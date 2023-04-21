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НовостиОбщество21 апреля 2023 13:35

Более 550 пар поженятся на пасхальной неделе в Нижегородской области

Многие стремятся пожениться именно на Красную горку
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Более 550 пар поженятся на пасхальной неделе в Нижегородской области.

Более 550 пар поженятся на пасхальной неделе в Нижегородской области.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области 552 пары заключат брак на пасхальной неделе с 17 по 23 апреля. Об этом сообщили в Главном управлении ЗАГС региона.

Большинство свадеб пройдет в пятницу и выходные – в эти три дня брачный союз заключат 319 пар, в том числе 37 из них – на Красную горку в воскресенье.

Сегодня в Нижегородском Доме бракосочетания молодожены могут принять участие в праздничной программе в лучших русских традициях: с пасхальными куличами, подарками и играми.

Как отмечает глава ГУ ЗАГС по Нижегородской области Ольга Краснова, на Красную горку ежегодно отмечается бум свадеб.

- Влюбленные уверены, что брак, заключенный в эти дни, станет долгим и счастливым. Пусть так и будет! - поздравила молодоженов Ольга Краснова.