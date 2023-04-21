Более 1,5 млрд рублей направят на подготовку школ Нижнего Новгорода к новому учебному году

Более 1,5 млрд рублей направят на подготовку школ Нижнего Новгорода новому учебному году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 1,5 млрд рублей будет направлено на подготовку школ Нижнего Новгорода к новому учебному году. Об этом сообщил директор департамента образования администрации города Владимир Радченко в ходе заседания постоянной комиссии по социальной политики, сообщает пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода.

По его словам, средства пойдут на ремонт классов, модернизацию пищеблоков, покупку учебников, пожарную и антитеррористическую безопасность, спортивный инвентарь, лабораторное оборудование и новую технику.

В Нижнем Новгороде к новому учебному году в ближайшие месяцы предстоит подготовить 486 школ и детских садов. В девяти школах и 14 детсадах будет сделан капитальный ремонт – работы должны быть выполнены к 15 августа, чтобы 1 сентября ребята сели за парты обновленных классов и групп.