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НовостиЭкономика21 апреля 2023 7:40

Более 1,5 млрд рублей направят на подготовку школ Нижнего Новгорода к новому учебному году

Они будут направлены на ремонт, покупку учебников и пожарную безопасность
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Более 1,5 млрд рублей направят на подготовку школ Нижнего Новгорода новому учебному году.

Более 1,5 млрд рублей направят на подготовку школ Нижнего Новгорода новому учебному году.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 1,5 млрд рублей будет направлено на подготовку школ Нижнего Новгорода к новому учебному году. Об этом сообщил директор департамента образования администрации города Владимир Радченко в ходе заседания постоянной комиссии по социальной политики, сообщает пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода.

По его словам, средства пойдут на ремонт классов, модернизацию пищеблоков, покупку учебников, пожарную и антитеррористическую безопасность, спортивный инвентарь, лабораторное оборудование и новую технику.

В Нижнем Новгороде к новому учебному году в ближайшие месяцы предстоит подготовить 486 школ и детских садов. В девяти школах и 14 детсадах будет сделан капитальный ремонт – работы должны быть выполнены к 15 августа, чтобы 1 сентября ребята сели за парты обновленных классов и групп.