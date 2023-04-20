Завод «Красное Сормово» и «РУМО» договорились о сотрудничестве в судостроении

Фото: пресс-служба завода "Красное Сормово"

Нижегородский завод «Красное Сормово» и АО «РУМО» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере судостроения. Об этом сообщает пресс-служба сормовского предприятия.

Согласно договоренности, основным направлением взаимодействия станут вспомогательные энергетические установки, главные и вспомогательные дизели на базе двигателей внутреннего сгорания «РУМО» и запчасти. Такое сотрудничество нацелено на импортозамещение и снижение зависимости предприятий от зарубежных поставок. Также это будет способствовать модернизации и совершенствованию технологий их производства.

По словам генерального директора ПАО «Завод Красное Сормово» Михаила Першина, в связи с международными санкциями в России была разработана особая программа гражданского судостроения, согласно которой отечественные предприятия строят грузовые, рыбопромысловые и пассажирские суда с максимальным использованием российских комплектующих.

- Завод «Красное Сормово» будет активно участвовать в этой работе, и мы заинтересованы в расширении сотрудничества как с нижегородскими профильными предприятиями, так и с поставщиками из других регионов, - отметил Михаил Першин.