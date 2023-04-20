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НовостиТуризм20 апреля 2023 8:18

«Аэрофлот» запустит полеты из Нижнего Новгорода в Анталью с 27 апреля

Вылеты будут ежедневными
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
«Аэрофлот» запустит полеты из Нижнего Новгорода в Анталью 27 апреля.

«Аэрофлот» запустит полеты из Нижнего Новгорода в Анталью 27 апреля.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авиакомпания «Аэрофлот» с 27 апреля запустит прямые регулярные рейсы из Нижнего Новгорода в турецкую Анталью. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта им. Чкалова.

Согласно расписанию, рейсы на турецкий курорт будут осуществляться ежедневно – в 14.30 или 16.00, в зависимости от даты. Время в пути составит около пяти часов. Обслуживать маршрут будут воздушные суда Boeing 737-800.

Сейчас в Анталью из Нижнего Новгорода можно улететь авиакомпаниями Red Wings, а также AZUR air, Corendon и Southwind в рамках пакетных туров.