Трактор «Нижегородец» представили Глебу Никитину в Минске

Трактор «Нижегородец» представили Глебу Никитину на Минске. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Новый трактор «Нижегородец» представили губернатору Нижегородской области Глебу Никитину в Минске. Об этом губернатор сообщил в своем телеграм-канале.

Глеб Никитин с делегацией в рамках рабочей поездки посетил Минск. Он побывал на Минском автомобильном заводе, а также ознакомиться с разработками предприятия Белкоммунмаш в области зарядной инфраструктуры для электротранспорта.

На заводе МАЗ губернатору показали новый трактор «Нижегородец», который можно применять для уборки городских улиц и общественных пространств.

- В Минске посетил ряд промышленных предприятий. Обсуждаем с коллегами новые совместные проекты. Наша цель - не просто закупать, а обмениваться технологиями, создавать совместную продукцию, - поделился своими впечатлениями Глеб Никитин с телеграм-канале.