Двое полицейских задержаны за взятку в 150 тысяч рублей в Кстове Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двое полицейских из Кстова задержаны по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

18 апреля на улице 40 лет Октября в Кстове двое полицейских получили взятку в размере 150 тысяч рублей от предпринимателя. Как уточняет следствие, сотрудники Кстовского ОВД получили деньги и пообещали не привлекать предпринимателя к ответственности за незаконную работу, а также за дальнейшее покровительство.

Незаконные действия полицейских пресекли, сейчас на них возбуждено уголовное дело. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

Напомним, недавно полицейского из Кстова уличили в автоподставах. Он занимался обманом страховых в составе преступной группы.