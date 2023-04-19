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НовостиОбщество19 апреля 2023 15:07

Двое полицейских задержаны за взятку в 150 тысяч рублей в Кстове

Подозревается оперуполномоченный и врио начальника отдела
Елизавета КОПЫЛОВА
Двое полицейских задержаны за взятку в 150 тысяч рублей в Кстове

Двое полицейских задержаны за взятку в 150 тысяч рублей в Кстове

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двое полицейских из Кстова задержаны по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

18 апреля на улице 40 лет Октября в Кстове двое полицейских получили взятку в размере 150 тысяч рублей от предпринимателя. Как уточняет следствие, сотрудники Кстовского ОВД получили деньги и пообещали не привлекать предпринимателя к ответственности за незаконную работу, а также за дальнейшее покровительство.

Незаконные действия полицейских пресекли, сейчас на них возбуждено уголовное дело. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

Напомним, недавно полицейского из Кстова уличили в автоподставах. Он занимался обманом страховых в составе преступной группы.