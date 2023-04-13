Нижегородского полицейского уличили в автоподставах на 1,7 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области раскрыли преступную группу, которая занималась мошенничеством в сфере автострахования. Преступники действовали на территории Кстовского района, одним из участников являлся местный участковый. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Правоохранителям удалось установить, что в период с 2021 по 2022 год злоумышленники инсценировали не менее семи ДТП и обманули страховые компании на сумму более 1,7 млн рублей. Сотрудники собственной безопасности установили, что к автоподставам причастен участковый уполномоченный полиции ОМВД России «Кстовский».

Как сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области, сейчас ведомство проводит по данному факту проверку.

- Сотрудник, причастный к совершению противоправного деяния будет уволен из ОВД за совершение поступка, не совместимого со службой в полиции, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - рассказали в МВД.

В настоящее время следователи СК устанавливают все обстоятельств произошедшего.