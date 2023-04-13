Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 апреля 2023 10:20

Нижегородского полицейского уличили в автоподставах на 1,7 млн рублей

Он занимался обманом страховых в составе преступной группы
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Нижегородского полицейского уличили в автоподставах на 1,7 млн рублей.

Нижегородского полицейского уличили в автоподставах на 1,7 млн рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области раскрыли преступную группу, которая занималась мошенничеством в сфере автострахования. Преступники действовали на территории Кстовского района, одним из участников являлся местный участковый. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Правоохранителям удалось установить, что в период с 2021 по 2022 год злоумышленники инсценировали не менее семи ДТП и обманули страховые компании на сумму более 1,7 млн рублей. Сотрудники собственной безопасности установили, что к автоподставам причастен участковый уполномоченный полиции ОМВД России «Кстовский».

Как сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области, сейчас ведомство проводит по данному факту проверку.

- Сотрудник, причастный к совершению противоправного деяния будет уволен из ОВД за совершение поступка, не совместимого со службой в полиции, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - рассказали в МВД.

В настоящее время следователи СК устанавливают все обстоятельств произошедшего.