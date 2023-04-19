Концерт группы «Мураками» состоится в Нижнем Новгороде 22 апреля. Фото: Предоставлено организаторами

Популярная рок-группа «Мураками» выступит с концертом (12+) в Нижнем Новгороде 22 апреля в рамках большого российского тура, приуроченного к выходу нового альбома «В песнях навсегда». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Выступление состоится в ночном клубе на улице Родионова. Зрителей ждут как новые песни, так и старые знакомые хиты в новых аранжировках, драйв мощного насыщенного звука и живая музыка. Концерты также пройдут в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ижевске и других городах.

По словам солистки группы «Мураками» Диляры Вагаповой, альбом «В песнях навсегда» - это своего рода дневник, где нашли отражения самые разные эмоции – от злости и переживаний до светлой грусти и разочарования.

- «В песнях навсегда» то, что принес нам прошлый год. «В песнях навсегда» - наше сердце 2022 года. Мы впервые едем в тур в таком составе и с нетерпением ждем встречи с нашими зрителями. Увидимся на концертах и будем вместе отрываться в каждом городе! – сказала Диляра.

Кстати, прямо сейчас «Комсомолка» проводит розыгрыш билетов на концерт «Мураками» в Нижнем Новгороде – подробности в нашей группе «ВКонтакте».