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НовостиОбщество19 апреля 2023 6:07

Режим повышенной готовности ввели в Ленинском районе из-за разбитых дорог

Он установлен в районе улицы Новикова-Прибоя и Снежной
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Режим повышенной готовности ввели в Ленинском районе из-за разбитых дорог.

Режим повышенной готовности ввели в Ленинском районе из-за разбитых дорог.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Режим повышенной готовности введен в Ленинском районе Нижнего Новгорода с 23 марта в связи с аварийным состоянием дорог после зимы. Такое постановление подписал мэр Юрий Шалабаев, документ опубликован на сайте городской администрации.

Согласно постановлению, многочисленные провалы образовались на участке на улице Новикова-Прибоя от остановки «Завод строительных материалов» до дома №17, а также на перекрестке Снежной и Дружбы.

Юрий Шалабаев поручил главе администрации Ленинского района Александру Кулагину провести оценку состояния поврежденных дорог и найти подрядчика для восстановительных работ, пока же провалы оградят, выставят аншлаги и временные дорожные знаки.