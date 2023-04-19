Режим повышенной готовности ввели в Ленинском районе из-за разбитых дорог. Фото: Иван ВИСЛОВ

Режим повышенной готовности введен в Ленинском районе Нижнего Новгорода с 23 марта в связи с аварийным состоянием дорог после зимы. Такое постановление подписал мэр Юрий Шалабаев, документ опубликован на сайте городской администрации.

Согласно постановлению, многочисленные провалы образовались на участке на улице Новикова-Прибоя от остановки «Завод строительных материалов» до дома №17, а также на перекрестке Снежной и Дружбы.

Юрий Шалабаев поручил главе администрации Ленинского района Александру Кулагину провести оценку состояния поврежденных дорог и найти подрядчика для восстановительных работ, пока же провалы оградят, выставят аншлаги и временные дорожные знаки.