«Метеоры» запустят из Нижнего Новгорода в Рыбинск Фото: Полина Вачнадзе

Скоростные судна «Метеор – 120Р» будут в этом году ходить по маршруту Нижний Новгород – Рыбинск. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в социальной сети «ВКонтакте».

Речные судна «Метеор» будут ходить из Нижнего Новгорода до Ульяновска, а также до Рыбинска. При этом пока неизвестно, будет ли маршрут следовать до Ярославля, как планировалось раньше.

Губернатор также уточняет, что суды будут ходить до Казани и Костромы, делая остановки в Сокольском, Юрьевце, Кинешме и Плесе. В ноябре прошлого года планировали ввести экскурсионные маршруты до Городца и Макарьева, но сейчас об этих направлениях информации не поступало.

Кроме того, губернатор отметил, что суды «Валдаи» могут начать курсировать между Нижним Новгородом и Дзержинском.