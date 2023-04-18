Памятник Владимиру Лузянину поставили около завода «Гидромаш». Фото: телеграм-канал Олега Лавричева

В Нижнем Новгороде открыли памятник промышленнику Владимиру Лузянину. Монумент установлен на территории завода «Гидромаш», сообщил председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Олег Лавричев в своем телеграм-канале.

- Мемориал работы нижегородского скульптора Алексея Щитова установлен на территории завода, которым Владимир Ильич руководил более полувека, - отметил Лавричев.

На самом памятнике авиастроитель стоит рядом со стойкой шасси. На постаменте выбита надпись: «Лузянин Владимир Ильич – создатель специализированного производства шасси и гидроцилиндров для летательных аппаратов в России».

Олег Лавричев также напомнил, что в 2021 году на фасаде здания административного корпуса «Гидромаша» в честь Владимира Ильича была размещена мемориальная доска. Более того, к 94-летию Владимира Лузянина была издана книга «Ильич. Красный директор».