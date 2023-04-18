Ремонт шести дорог по нацпроекту БКАД начался в Нижнем Новгороде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Новгороде начали ремонт магистралей по программе национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба администрации города Нижнего Новгорода со ссылкой на МКУ «ГУММиД».

К работам приступили на улицах Строкина, Козицкого, Карпинского, Верхне-Печерской, Ярославской, а также на Комсомольском шоссе. Сейчас там рабочие устанавливают временные дорожные знаки и проводят демонтаж бордюров. Контракты с подрядчиками на дальнейшее восстановление дорог уже заключены, планируется полное обновление дорожных покрытий. Более того, большая часть строительных материалов уже приобретена, их проверили в лабораторных условиях.

Генеральный директор ГУММиДа Андрей Левдиков отмечает, что к ремонту дорожной инфраструктуры подходят комплексно, внимание уделяется не только дорогам, но и тротуарам.