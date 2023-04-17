Высокая пожароопасность лесов ожидается в Нижегородской области 18-23 апреля. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Нижегородской области ожидается высокая (4 класс) пожарная опасность лесов в период с 18 по 23 апреля. Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В связи с ранней весной и продолжительной сухой погодой уже к середине апреля в регионе произошло несколько крупных природных пожаров, связанных с палом травы. Наиболее крупное возгорание произошло на днях в полях под Богородском.

В связи с этим нижегородцев просят не посещать леса, не сжигать мусор и траву на дачных участках, не бросать непотушенные окурки и не оставлять стеклянные бутылки в траве, которая может вспыхнуть под солнечными лучами.

При обнаружении природного пожара немедленно следует вызвать пожарную охрану.