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НовостиОбщество17 апреля 2023 9:15

Высокая пожароопасность лесов ожидается в Нижегородской области 18-23 апреля

Нижегородцев просят не посещать леса и не сжигать мусор на дачных участках
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Высокая пожароопасность лесов ожидается в Нижегородской области 18-23 апреля.

Высокая пожароопасность лесов ожидается в Нижегородской области 18-23 апреля.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Нижегородской области ожидается высокая (4 класс) пожарная опасность лесов в период с 18 по 23 апреля. Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В связи с ранней весной и продолжительной сухой погодой уже к середине апреля в регионе произошло несколько крупных природных пожаров, связанных с палом травы. Наиболее крупное возгорание произошло на днях в полях под Богородском.

В связи с этим нижегородцев просят не посещать леса, не сжигать мусор и траву на дачных участках, не бросать непотушенные окурки и не оставлять стеклянные бутылки в траве, которая может вспыхнуть под солнечными лучами.

При обнаружении природного пожара немедленно следует вызвать пожарную охрану.