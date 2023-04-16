Проект нижегородского складского комплекса за 3 млрд рублей признали приоритетным

Площадь комплекса составит более 51 тысячи квадратных метров. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Статус приоритетного инвестпроекта присвоен проекту по строительству нового складского комплекса в Нижегородской области. Как сообщил в своем Телеграм-канале замглавы региона Егор Поляков, соответствующее решение было принято на заседании президиума Совета по стратегии развития и инвестициям при Губернаторе Нижегородской области.

- Проект предусматривает строительство нового складского комплекса класса "А" площадью более 51 тысячи квадратных метров в торгово-логистическом парке NOVA PARK. Комплекс будет включать в себя полный цикл складских услуг: приём товаров от поставщиков, хранение, сортировку, обработку товаров и дальнейшую отправку получателям, добавил Поляков.

По его словам, строительство этого объекта позволит сократить сроки и издержки доставки и хранения товаров. Общий объем инвестиций составит порядка 3 млрд рублей. Предполагается, что с возведением нового складского комплекса появится порядка 1 тысячи рабочих мест.

- Всего в настоящее время действует 45 соглашений о поддержке приоритетных инвестпроектов, по которым предусмотрен объём инвестиций свыше 411,2 млрд рублей, сохранение и создание порядка 18,9 тысяч рабочих мест, - добавил замгубернатора.