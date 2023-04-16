Ярмарки вакансий пройдут в Нижегородской области 20 апреля

В рамках мероприятия соискателей ознакомят с представителями работодателей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ярмарки вакансий и учебных рабочих мест пройдут в Нижегородской области 20 апреля, сообщает региональное управление по труду и занятости.

В мероприятии примут участие нуждающиеся в сотрудниках работодатели, а также соискатели, зарегистрированные в службе занятости и отобранные по ряду критериев.

- Карьерные консультанты ознакомят соискателей с представителями работодателей, которые расскажут о вакансиях предприятий, их специфике, о том, каким они видят своего потенциального работника и какие предлагают условия и уровень заработной платы. Благодаря ярмарке работодатель имеет возможность одномоментно закрыть несколько вакансий, - говорится в сообщении.

При необходимости консультанты предложат мероприятия по развитию навыков соискателей. Также присутствующим расскажут, как найти работу самостоятельно при помощи специальных сервисов.

Конкретно:

Ярмарка вакансий в Балахне будет работать с 9:00 до 11:00 в здании МАУ ЦДО «Дом Москвы».

Ярмарка вакансий в Дзержинске будет работать с 14:00 до 16:00 на территории местного центра занятости.