Марат Хуснуллин высоко оценил реализацию госпрограмм по строительству в Нижегородской области

По программе переселения граждан из аварийного жилья регион ежегодно перевыполняет установленные целевые показатели. Фото: Иван МАКЕЕВ

Зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин назвал Нижегородскую область в числе регионов-лидеров по реализации госпрограмм в части строительства. Как сообщает пресс-служба регионального кабмина, в рамках прошедшего заседания рассматривалась реализация национальных и федеральных проектов, а также проектов, реализуемых за счет инфраструктурных бюджетных кредитов и средств Фонда национального благосостояния.

Открывая заседание, Марат Хуснуллин заметил, что президент России Владимир Путин поставил задачу сохранить темпы строительства, которые были набраны в предыдущие годы. Транспортную, коммунальную и социальную инфраструктуру необходимо развивать опережающими темпами.

- Обращаю внимание глав регионов на необходимость своевременной контрактации по государственным программам, так как от этого зависит завершение строительства всех запланированных объектов. Среди регионов, которые показали лучшие результаты по контрактации, могу назвать Нижегородскую область, республики Мордовия и Бурятия, Пензенскую область, Республику Тыва, Саратовскую область и Чеченскую республику», - заявил Хуснуллин.

Как сообщил заместитель главы региона Сергей Морозов, регион участвует в 22 федеральных программах. Так, например, по программе переселения граждан из аварийного жилья регион ежегодно перевыполняет установленные целевые показатели.

- По итогам 2022 года показатели по количеству расселяемых граждан составили 143,7 процента, по расселяемой площади - 115,5 процентов. В текущем году с опережением на год завершаем реализацию федеральной программы. Показатели будут выполнены во второй половине 2023 года, после сдачи помещений в строящихся домах, - добавил он.