Нижегородские бойцы батальона имени Кулибина получили гуманитарную помощь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нижегородским бойцам батальона имени Кулибина доставили гуманитарную помощь. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Военнослужащие получили одежду, строительные материалы, электронику, канцтовары. Доставили для бойцов также машину и автокран. Гуманитарную помощь формировали исходя из потребностей солдат, по заявке из воинской части.

Министр внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Дмитрий Кабайло рассказал, что груз был доставлен успешно. Более того, уже было отправлено 200 конвоев.

Отправку в зону проведения специальной военной операции организовал Координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Военнослужащие передают слова благодарности нижегородцам и своим близким.