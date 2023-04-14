Строительство микрорайона из 11 домов началось в Автозаводском районе Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Автозаводском районе началось строительство нового жилого комплекса «Смородина». Всего микрорайон будет включать в себя 11 домов. Об этом сообщает сайт застройщика.

Жилой комплекс расположится рядом с улицей Зеленхозовской недалеко от Старо-Автозаводского кладбища. Микрорайон будет состоять из 11 четырёхэтажных домов. Для жильцов будет сделан закрытый двор, а также собственное озеро. Рядом с домом построят детские площадки и спортивные зоны.

Сейчас на стройплощадке активно идут подготовительные работы к возведению домов. Строители уже обнесли территорию будущего ЖК забором и проложили временные дороги.

Заселение первых жильцов ожидается в 2025 году, а в 2027 году жилой комплекс будет полностью достроен.