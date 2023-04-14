На благоустройство парка Кулибина в Нижнем Новгороде направят более 123 млн рублей

Парк Кулибина ждет обновление. Фото: Яндекс. Карты

На благоустройство парка Кулибина в Нижнем Новгороде направят 123,3 млн рублей. Средства будут выделены из городского бюджета, пишет NewsRoom24 со ссылкой на документацию госзакупок.

Согласно планам мэрии, в парке должны обновить покрытие дорожек и бордюры, сделать новую дорожно-тропиночную сеть и красивый газон, поставить скамейки и урны, смонтировать освещение, высадить новые кустарники и деревья.

Кроме того, подрядчику предстоит установить ограждения по периметру парка со стороны улиц Горького, Ошарской и Ашхабадской, отремонтировать шахматный павильон. После обновления в парке появятся новая детская и спортивная площадки.

Подрядчика выберут с помощью открытого конкурса 11 мая. Работы по благоустройству парка должны быть завершены к осени.