Территорию ТОСЭР «Саров» в Нижегородской области планируют удвоить Фото: Михаил ФРОЛОВ

Площадь территории опережающего экономического развития «Саров» в Нижегородской области планируют увеличить в два раза. Соответствующие изменения в постановление Правительства РФ подготовило минэкономразвития, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

К ТОСЭР «Саров» присоединят 13 новых земельных участков, тем самым увеличив площадь почти вдвое. Это позволит привлечь новых инвесторов, а также создать новые рабочие места. Уже семь компаний планируют реализовать здесь свои проекты. Они ведут деятельность в сфере машиностроения, производстве строительных материалов и других.

Планируется инвестирование и в пищевую промышленность. Компания «Дармилк» будет модернизировать завод по производству молочной продукции, «Кандиторъ» расширят свое производство шоколада и мармелада.

Что касается здравоохранения, на территории опережающего экономического развития "САРОВ" будет построен травмоцентр имени В.И. Цыпкина. Строительством будет заниматься клиника инновационной травматологии.

- Мы рассчитываем на поддержку Минэкономразвития и Правительства РФ - расширение границ ТОСЭР позволит придать новый импульс ее развитию, - цитирует ТАСС министра экономического развития и инвестиций Нижегородской области Дениса Исмагилова.