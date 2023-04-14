Ветер до 20 м/с ожидается в Нижегородской области 14 апреля. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сильный ветер, пришедший в Нижегородскую область минувшим вечером, сохранится до конца дня 14 апреля. Экстренное предупреждение распространило региональное ГУ МЧС.

По прогнозу синоптиков, отдельные порывы северо-восточного ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. В связи с этим нижегородские энергетики работают в режиме повышенной готовности, организовано дежурство дополнительных ремонтных бригад.

Спасатели напоминают, что при сильном ветре нужно обходить стороной старые деревья и уличные широкоформатные конструкции, а также не парковать свой автомобиль рядом с ними.

Стоит отметить, что вместе с северным ветром в регион пришло и похолодание. Сегодня и завтра днем, несмотря на солнце, температура воздуха не поднимется выше +7…+9 градусов.