Подозреваемый в мошенничестве со страховками нижегородский полицейский будет уволен из МВД . Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нижегородского участкового, уличенного в обмане страховых компаний и организации автоподстав, уволят из органов внутренних дел. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России региона.

- Сейчас по данному факту проводится проверка. Сотрудник, причастный к совершению противоправного деяния, будет уволен из ОВД за совершение поступка, не совместимого со службой в полиции, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - пояснили в ведомстве.

Как удалось установить следователям, участковый действовал не один, а в составе преступной группы. В 2021-2022 годах она инсценировала не менее 7 ДТП, тем самым обманув страховые компании на сумму более 1,7 млн рублей.

Сейчас следователи СК устанавливают местонахождение остальных участников группировки.