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НовостиОбщество13 апреля 2023 13:59

Подозреваемый в мошенничестве со страховками нижегородский полицейский будет уволен из МВД

Он действовал в составе преступной группы
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Подозреваемый в мошенничестве со страховками нижегородский полицейский будет уволен из МВД .

Подозреваемый в мошенничестве со страховками нижегородский полицейский будет уволен из МВД .

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нижегородского участкового, уличенного в обмане страховых компаний и организации автоподстав, уволят из органов внутренних дел. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России региона.

- Сейчас по данному факту проводится проверка. Сотрудник, причастный к совершению противоправного деяния, будет уволен из ОВД за совершение поступка, не совместимого со службой в полиции, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - пояснили в ведомстве.

Как удалось установить следователям, участковый действовал не один, а в составе преступной группы. В 2021-2022 годах она инсценировала не менее 7 ДТП, тем самым обманув страховые компании на сумму более 1,7 млн рублей.

Сейчас следователи СК устанавливают местонахождение остальных участников группировки.