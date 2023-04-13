Свет отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 13 апреля.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Электроэнергию частично отключат в двух районах Нижнего Новгорода в четверг, 13 апреля. Отключения запланированы в Автозаводском и Ленинском районах. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.
В Автозаводском районе с 9 до 15 часов не будет электричества в домах №17 и 19 по улице Комсомольской, а с 13 до 17 часов без света останутся жители дома №20а по улице Толбухина.
В Ленинском районе электроснабжение прервется в домах №3, 5 и 7 по улице Даргомыжского. Света здесь не будет с 13 до 19 часов.
Отключения носят плановый характер и связаны с проведением профилактических работ на объектах ЖКХ.