Свет отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 13 апреля. Фото: Артем КИЛЬКИН

Электроэнергию частично отключат в двух районах Нижнего Новгорода в четверг, 13 апреля. Отключения запланированы в Автозаводском и Ленинском районах. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Автозаводском районе с 9 до 15 часов не будет электричества в домах №17 и 19 по улице Комсомольской, а с 13 до 17 часов без света останутся жители дома №20а по улице Толбухина.

В Ленинском районе электроснабжение прервется в домах №3, 5 и 7 по улице Даргомыжского. Света здесь не будет с 13 до 19 часов.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением профилактических работ на объектах ЖКХ.