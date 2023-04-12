Еще 46 новых автобусов передали школам Нижегородской области

46 новых автобусов получили школы Нижегородской области. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

46 новых школьных автобусов получили образовательные учреждения Нижегородской области. Торжественная передача техники состоялась 12 апреля на территории Нижегородской ярмарки, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Новый транспорт получили 34 городских и муниципальных округа и одна государственная общеобразовательная организация. Современные микроавтобусы выпущены на Горьковском автозаводе и соответствуют всем нормам безопасности для перевозки детей: каждое кресло оборудовано четырехточечными ремнями безопасности, есть полка для ранцев, кнопка экстренной связи с водителем, а также удобная подножка для посадки в салон.

По словам губернатора Глеба Никитина, за последние пять лет в Нижегородской области было закуплено более 470 школьных автобусов, и эта работа будет продолжена.

Заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов подчеркнул, что новый транспорт используется не только для поездки в школу и из школы, но и для перевозки детей на соревнования, экскурсии, в музеи и театры.

- В итоге покупка транспортных средств для школ дает серьезный культурный и образовательный эффект, повышает транспортную доступность учебных заведений, что соответствует целям стратегии социально-экономического развития Нижегородской области, - пояснил Давид Мелик-Гусейнов.