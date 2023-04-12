Деятельность почетного консула Португалии прекращена в Нижнем Новгороде. Фото: Антон ПИКУС

В Нижнем Новгороде прекращена деятельность почетного консула Португалии. Соответствующие решения направлены в МИД республики и ее представительство в Москве, сообщает представительство МИД России в Нижнем Новгороде.

- Министерство иностранных дел Российской Федерации приняло решение об отзыве экзекватуры почетного консула Португальской Республики в Нижнем Новгороде Акасио Феррейры. Соответствующие ноты были направлены в адрес МИД Португалии и посольства Португалии в Москве, - пояснил Представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов. Причины такого решения не озвучиваются.

Акасио Феррейра работал в Нижнем Новгороде с 2015 года и неоднократно принимал участие в различных международных конференциях, бизнес-встречах и других мероприятиях с участием иностранных делегаций.