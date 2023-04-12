Региональный сосудистый центр открылся в Арзамасе ФОТО: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова

Региональный сосудистый центр открылся в Арзамасе и уже принял первых пациентов. Об этом в своем телеграм-канале сообщает заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

– В стенах Центральной городской больницы Арзамаса была выполнена первая селективная коронарография. Ранее эта операция проводилась только в ведущих клиниках Нижнего Новгорода, – отмечает Давид Мелик-Гусейнов.

Он также добавляет, что в Арзамасе появился комплекс, благодаря которому стало возможным проведение диагностики и хирургических операций при уменьшении притока крови к сердцу у пациентов с инфарктом миокарда.

На данный момент уже началась подготовка к открытию следующего такого центра. Он будет расположен в Дзержинске.

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