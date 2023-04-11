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НовостиОбщество11 апреля 2023 17:31

Выкупная цена за землю в Нижегородской области снизилась

Теперь выкупная цена земли составляет 60% от кадастровой стоимости
Елизавета КОПЫЛОВА
Цена за землю в Нижегородской области снизилась.

Цена за землю в Нижегородской области снизилась.

Фото: Евгения ГУСЕВА

11 апреля в силу вступили изменения о стоимости земли в Нижегородской области. Теперь выкупная цена земли составляет 60% от кадастровой стоимости. Об этом сообщается на интернет-портале правовой информации.

Ранее цена за землю при покупке частными лицами четко не регламентировалась и составляла от 40 до 90%. С начала апреля произошли изменения. Теперь появились единые правила при покупке земли.

Изменения коснутся именно земель, находящихся в государственной собственности. Такие земли можно выкупить частным лицам для строительства частного дома, гаража или садоводства.