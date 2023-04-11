Выкупная цена за землю в Нижегородской области снизилась

Цена за землю в Нижегородской области снизилась. Фото: Евгения ГУСЕВА

11 апреля в силу вступили изменения о стоимости земли в Нижегородской области. Теперь выкупная цена земли составляет 60% от кадастровой стоимости. Об этом сообщается на интернет-портале правовой информации.

Ранее цена за землю при покупке частными лицами четко не регламентировалась и составляла от 40 до 90%. С начала апреля произошли изменения. Теперь появились единые правила при покупке земли.

Изменения коснутся именно земель, находящихся в государственной собственности. Такие земли можно выкупить частным лицам для строительства частного дома, гаража или садоводства.