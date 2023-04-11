Фестиваль «Том Сойер фест» стартует в Нижегородской области 22 апреля. Фото: организаторы фестиваля

Фестиваль «Том Сойер фест» стартует в Нижегородской области 22 апреля. В этом году он начнется у пожарной каланчи конструкции Шухова в Балахнинском районе. Об этом сообщают организаторы фестиваля.

Первым объектом станет пожарная каланча конструкции выдающегося инженера и архитектора Владимира Шухова. Вышка была построена в 1935 году и находится в поселке Ляхово Балахнинского района. В 2021 году вышка стала объектом культурного наследия.

Сейчас планируют восстановить утраченные деревянные настилы площадок и крышу. Идет разработка проекта работ по сохранению ОКН, а также поиск партнеров фестиваля.

В фестивале примут участие не менее 50 добровольцев. Они проведут субботник на территории.

Во время открытия также запланирована программа: рассказ об истории Добровольной пожарной дружины, на чьи взносы была построена каланча, приведение в порядок территории и чаепитие. Также на открытии будут приглашенные гости.