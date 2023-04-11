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НовостиОбщество11 апреля 2023 12:49

Ярмарка «Секреты мастеров» откроется на Нижневолжской набережной 28 апреля

Здесь можно будет приобрести изделия народных художественных промыслов
Елизавета КОПЫЛОВА
Ярмарка «Секреты мастеров» пройдет на Нижневолжской набережной.

Ярмарка «Секреты мастеров» пройдет на Нижневолжской набережной.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На Нижневолжской набережной в столице Приволжья 28 апреля откроется специализированная ярмарка изделий народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии Нижнего Новгорода.

Ярмарка под названием «Секреты мастеров» будет проходить напротив туристско-информационного центра у ротонды №3. Участники будут представлять изделия собственного производства, в том числе на ярмарке представят свои работы мастера народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства.

Жители и гости Нижнего Новгорода смогут посетить 20 торговых точек с 28 апреля по 15 августа.