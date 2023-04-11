Ярмарка «Секреты мастеров» откроется на Нижневолжской набережной 28 апреля

Ярмарка «Секреты мастеров» пройдет на Нижневолжской набережной. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На Нижневолжской набережной в столице Приволжья 28 апреля откроется специализированная ярмарка изделий народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии Нижнего Новгорода.

Ярмарка под названием «Секреты мастеров» будет проходить напротив туристско-информационного центра у ротонды №3. Участники будут представлять изделия собственного производства, в том числе на ярмарке представят свои работы мастера народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства.

Жители и гости Нижнего Новгорода смогут посетить 20 торговых точек с 28 апреля по 15 августа.