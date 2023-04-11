Жительница Нижнего Новгорода пожаловалась на закрытый проход в Сормовский парк

Нижегородка пожаловалась на закрытый проход в Сормовский парк, который ведет через зоопарк «Лимпопо». Она написала негативный комментарий и просила принять меры на странице губернатора Глеба Никитина в соцсети.

В своем обращении женщина отметила, что можно зайти с другого входа, через больницу «Айболит», но там есть проблемы с освещением. Она считает, что это неудобно для мам с колясками, пенсионерам и другим жителям города.

Женщине ответили представители администрации Сормовского района. Они отметили, что этот проход закрыли еще весной 2020 года в целях усиления антитеррористической безопасности. По условиям договора аренды между администрацией Нижнего Новгорода и ООО «Зоопарк Лимпопо», который был заключен в 2015 году, арендатор не вмешивается в работу арендодателя, если работа не нарушает законодательство.

Нижегородку, впрочем, этот ответ не устроил. Она возмущена тем, что из-за этого должен страдать комфорт обычных людей.