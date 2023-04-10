Школу на 800 человек и детсад на 200 детей построят в микрорайоне «Мещерское озеро». Фото: Иван Макеев

В пятом микрорайоне «Мещерское озеро» планируется постройка новой школы и детского сада. Проект планировки уже утвержден Минградом. Соответствующая документация опубликована на сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций региона.

Строительство планируется в Канавинском районе на границах улиц Сергея Акимова, Пролетарской, Карла Маркса и Волжской набережной. Общая площадь выделенного под строительство участка составляет 30, 2 га. Школу планируют построить высотой от одного до четырех этажей, садик же будет меньше и будет иметь до трех этажей.

Помимо основных зданий будет также предусмотрено строительство автомобильной дороги, формирование въезда на территорию, устройство открытой стоянки.