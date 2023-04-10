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НовостиОбщество10 апреля 2023 13:01

Участок трассы в Дальнеконстантиновском районе отремонтируют за 3,7 миллиарда рублей

Машины смогут ездить по обновленной дороге со скоростью 120 км/ч
Елизавета КОПЫЛОВА
Участок трассы в Дальнеконстантиновском районе отремонтируют за 3,7 миллиарда рублей.

Участок трассы в Дальнеконстантиновском районе отремонтируют за 3,7 миллиарда рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участок трассы в Дальнеконстантиновском районе будет отремонтирован за 3,7 млрд рублей. Речь идет об участке дороги Р – 158 Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза. Информация об этом содержится на портале госзакупок.

Согласно документам, подрядчиком выступит компания ООО «ДСК» из Твери. Она проведет ремонт участка дороги Р-158 с 40-го до 52-го км, который находится в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области.

Работы должны быть завершены до 31 октября 2024 года. После ремонта дороги машины смогут ехать на ней со скоростью 120 километров в час.