Долгострой на улице Медицинской снесут в Нижнем Новгороде в 2023 году

Долгострой на Медицинской снесут в Нижнем Новгороде в 2023 году. Фото: Яндекс.Карты

Недостроенный дом, который более 17 лет стоит заброшенным на улице Медицинской в Нижнем Новгороде, снесут в 2023 году. Об этом сообщают представители администрации города в социальных сетях.

Новый владелец – компания «Автобан» - уже планирует процесс сноса и строительство нового ЖК на этом месте.

Многоэтажный жилой дом на улице Медицинской уже больше 15 лет стоит в заброшенном состоянии, привлекая подростков, маргиналов и любителей экстрима. Его начала строить в начале нулевых компания «Социальная инициатива», но вскоре инвестор обанкротился. Решением суда дом был признан самовольной постройкой, и уже до конца 2023 года его планируется снести.